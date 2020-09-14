В отношении 52-летней жительницы Саратова возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, к заведующей одного из медицинских учреждений областного центра обратился пациент и попросил снять его с диспансерного учета. Гражданка знала, что это уже произошло, но пообещала помочь за 70 тысяч рублей.

Утром 7 сентября 2020 года она получила деньги от пациента, после чего ее задержали оперативники.

Решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.