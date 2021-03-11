В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся третий модуль образовательной программы обучения руководителей аппаратов администраций муниципальных районов и городских округов «Современные инструменты взаимодействия органов местного самоуправления с жителями». В качестве заказчика Программы выступает Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области».

В рамках третьего модуля профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы ПИУ РАНХиГС Татьяна Черняева провела тренинг-семинар «Современные технологии предупреждения и урегулирования конфликтов в деятельности руководителей аппаратов администраций муниципальных образований». На занятии в процессе группового обсуждения и решения практических задач и учебных кейсов отрабатывались следующие вопросы: «Конфликт – хорошо или плохо?», «Из чего складывается конфликт?», «Как он протекает? Удивительные пики конфликта», «Каковы возможности управления конфликтом?», «Ловушки и технологии конфликт-менеджмента».

— Вряд ли найдется человек, который никогда не попадал в конфликтные ситуации. Но те, кто работают во власти, сталкиваются с такими обстоятельствами регулярно. Ведь граждане, как правило, обращаются к власти тогда, когда возникает какая-то проблема или конфликт. Поэтому тем, кто работает в администрациях районов, необходимо разбираться, как действовать в ситуациях конфликта, как справляться с эмоциональными вспышками, как отвечать на претензии.

Хочу отметить, что на ранних стадиях конфликта мы можем справиться сами, но, если момент упущен, конфликт разрастается, принимая острые формы. Поэтому в таких случаях необходимы знания профессиональных технологий урегулирования конфликта. Не случайно именно скрипты и чек-листы вызвали особый интерес руководителей аппаратов администраций муниципальных образований.

Современные конфликтологические технологии позволяют эффективно разрешать, регулировать, предотвращать нежелательное развитие сложных управленческих ситуаций, сохраняя при этом ресурсы сторон, способствуя налаживанию конструктивного диалога с населением, – считает Татьяна Черняева.

По результатам экспертной консультации министерство по делам территориальных образований Саратовской области, управление организационной работы правительства Саратовской области и управление кадровой политики и государственной службы правительства Саратовской области подготовят ответы на вопросы слушателей.