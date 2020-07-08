В апреле 2020 года в онлайн-формате состоялось открытие нового сезона всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», организованного РАНХиГС совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всех участников конференции поприветствовал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Несмотря на необычный формат дистанционного мероприятия, это очень символично, что Кубок по менеджменту запускается именно в таких сложных условиях. Те решения, которые принимает топ-менеджмент крупных компаний, сегодня на вес золота. Поэтому важно, чтобы студенты смогли прочувствовать на своем опыте в безопасной моделируемой среде весь уровень ответственности и сложности управления, — сказал он.

Он отметил, что победители кубка сумеют пройти стажировку в крупнейших российских компаниях и принять участие в национальном финале чемпионата по управлению Global Management Challenge.

— Это интеллектуальное состязание проводится не первый год и с большим интересом студенты из самых разных университетов и регионов России ежегодно в нем участвуют, – подчеркнул министр.

Он также добавил, что одной из ключевых задач нацпроекта «Образование» и кубка «Управляй!» является создание условий для непрерывного личностного, профессионального и карьерного роста.

Говоря об истории развития кубка «Управляй!», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что это был один из самых первых проектов, который появился на платформе «Россия – страна возможностей». Этот год внес существенные коррективы в кубок, одной из которых стало внедрение предварительного – образовательного этапа, в котором могут принять участие все желающие. Кроме того, вузы, от которых студенты принимают участие, получат доступ к бизнес-симулятору, лежащему в основе кубка.

— Поскольку конкурс у нас про управленческий талант, то в этот раз мы делаем особый акцент на заданиях по развитию компетенций управления принятием решения в сложных экономических условиях. Будут и реальные задания из реальной жизни, – говорит Алексей Комиссаров.

Участники, успешно преодолевшие дистанционные образовательные и отборочные этапы, смогут принять участие в полуфиналах и финале, которые запланированы на август-октябрь 2020 года и при том, что они или их часть будут проводиться в режиме онлайн.

Победитель кубка по менеджменту «Управляй!» сезона 2018/2019 года и национального финала чемпионата по стратегии и менеджменту «Global Management Challenge», студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алёна Ануфриева рассказала об участии в конкурсе.

— Кубок «Управляй!» — это бессонные ночи, стопка отчётов о деятельности виртуальной компании, бурные обсуждения с командой, выступления перед топ-менеджерами ведущих компаний страны и, конечно же, знакомство с удивительным людьми, которые с радостью делятся своим опытом. Победа в кубке «Управляй!» дала мне не только образовательный грант, медаль, кубок, но то, что я считаю самым ценным – отработка навыков эффективного управленца, работа в составе лучших команд и победа в чемпионате по стратегии и менеджменту «Global Management Challenge».

Я благодарна Президентской академии и преподавателям, которые помогли мне достичь таких высоких результатов, — делится впечатлениями девушка.

Заявку на участие в Кубке по менеджменту «Управляй!» можно подать до 10 июля на сайте.