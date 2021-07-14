В рамках местного проекта «Дорога к школе» ведётся ремонт дорожного полотна и тротуара.

Депутат от партии «Единая Россия» и координатор местного проекта Александр Трухманов вместе с заместителем главы Энгельсского района по социальной сфере Иваном Дзюбаном и комитетом ЖКХ провели встречу с подрядчиком, который выполняет дорожные работы на участке от ул. Студенческой к дому №184Д.

На 14 июля 2021 года компания ООО «БИМ» в рамках заключенного контракта выполнила замену бордюрного камня и укладку первого слоя асфальта. Сейчас подрядчиком ведется подготовка к укладке верхней одежды дорожного полотна.

В ходе осмотра координатор Александр Трухманов отметил, что на новом бордюрном камне имеются множественные сколы, он потребовал от подрядчика устранить данные недочеты до даты сдачи работ. Активное участие в мониторинге приняли и местные жители.

Заместитель главы Иван Дзюбан подчеркнул, что в сезон дождей родители с детьми испытывают трудности при передвижении по улице.

— Ремонт дорожного полотна к социальным объектам — одна из приоритетных задач для Партии. Подъезд к школе №7 находится в низине, из-за этого тут идет постоянное затопление дождевой водой. Сегодня мы донесли эту проблему до подрядчика, данную несправедливость ландшафта исправят за счет прорезей для стока в бордюрном камне, — рассказал депутат Александр Трухманов.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 380 метров, на работу выделено 5,2 миллиона рублей. 31 июля все работы должны завершиться.