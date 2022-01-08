Под Саратовом завершается ремонт двух сельских ДК, который вёлся по инициативе губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В ДК, расположенном в селе Моршанка Питерского района заменена кровля, отремонтирован зрительный зал, установлены новые пластиковые окна, обновлена система отопления.

В другом ДК, который находится в поселке Модин Озинского района был обновлён фасад, отремонтированы кровля, помещения.

Закончить ремонт внутренних помещений обещали приблизительно через неделю, к 14 января.