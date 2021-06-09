Подрядчики закончили первый этап работ по укреплению стен здания гостиницы «Россия». Об этом сообщили в мэрии.
Они направлены на восстановление простенков и усиление аварийного участка здания гостиницы. До конца недели планируется демонтировать и вывезти ограждающие бетонные блоки.
В дальнейшем, в соответствии с выданным комитетом по архитектуре заданием, собственниками данного объекта планируется
разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ с проведением государственной историко-культурной эксперты и приведение объекта в надлежащее состояние.