Подрядчики закончили первый этап работ по укреплению стен здания гостиницы «Россия». Об этом сообщили в мэрии.

Они направлены на восстановление простенков и усиление аварийного участка здания гостиницы. До конца недели планируется демонтировать и вывезти ограждающие бетонные блоки.

В дальнейшем, в соответствии с выданным комитетом по архитектуре заданием, собственниками данного объекта планируется

разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно- реставрационных работ с проведением государственной историко-культурной эксперты и приведение объекта в надлежащее состояние.