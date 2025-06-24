Завершена техническая обкатка трамвая № 6

Подрядчик подтвердил запуск 1 июля рабочего движения на трамвайном маршруте № 6.

На сегодняшний день техническая обкатка полностью завершена, работы по настройке контактной сети — на 95%, смонтирована большая часть остановочных платформ.

Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Остекление остановок будет происходить непосредственно перед запуском движения. Как и на других реконструируемых маршрутах, павильоны будут оборудованы цифровым табло, показывающим время до прибытия следующего трамвая. Кроме того, на всех остановках, в том числе на «девятке» и «восьмерке», появится специальная кнопка для вызова экстренных служб.

Что касается завершающих работ по благоустройству, подрядчик планирует закончить укладку железобетонных плит к середине августа. Параллельно свою часть по приведению в порядок прилегающей территории будет закрывать городская власть.

— Важно, что одновременно с запуском маршрута № 6 возобновит работу и маршрут № 4. Горэлектротранс проводит необходимые для этого подготовительные работы. Также продолжат работу автобусные маршруты № 9А и № 9Б, замещающие «тройку». С учетом старта движения «шестерки» они начнут перевозить пассажиров от 6-й Дачной, — написал глава региона в своем ТГ-канале.