Накануне, 24 декабря, сотрудники ООО «КВС» выполняли аварийно-ремонтные работы на магистральном водопроводе d750 мм по ул. Орджоникидзе.

Работы были завершены в установленные ранее сроки. В 13:50 началось заполнение коммуникаций водой. При проведении ремонта специалисты произвели замену поврежденного оборудования, установили новую втулку.

Вечером того же дня по ул. Орджоникидзе на соседнем участке коммуникаций образовалось новое повреждение, что вызвало излив воды. Сотрудники компании незамедлительно приступили к устранению повреждения, на место проведения работ оперативно была доставлена вся необходимая спецтехника. Сотрудники ООО «КВС» производили ремонтные работы всю ночь. На данный момент работы завершены. Производится восстановление штатных параметров водоснабжения. По мере повышения давления в носителе вода поступит всем абонентам.

ООО «КВС» приносит извинения за причинённые неудобства.