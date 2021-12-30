Сегодня, 30 декабря, в Перелюбе завершилось строительство бассейна, которое велось по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает телеграм-канал Пул-64.

Напомним, с инициативой его постройки выступил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время встречи с жителями Перелюбского района.

Бассейн возведен рядом со школой им. М.М.Рудченко в центральной части села Перелюб. В нем будут проводиться занятия по обучению плаванию школьников, а также для всех желающих физкультурно-оздоровительные мероприятия.

С нового года бассейн смогут посещать дети и взрослые – жители Перелюба.