На остановочном пункте 36 км в Саратовской области завершилось строительство новой пассажирской платформы. Ее конструкция состоит из железобетонных плит, установленных на фундаментные блоки. Вдоль 18-метровой платформы установлено металлическое ограждение, нанесена жёлтая полоса безопасности.

В связи с окончанием строительства платформы с 14 декабря на о.п. 36 км возобновилась посадка-высадка пассажиров пригородных поездов № 6552 Аткарск – Лысые Горы, № 6551 Лысые Горы – Аткарск, № 6556 Аткарск – Калининск, № 6555 Калининск – Аткарск.