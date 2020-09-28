В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС завершился первый модуль обучения нового потока слушателей проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области», инициированного Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Каждый этап образовательного проекта направлен на формирование и развитие современных компетенций публичного управления и проектной деятельности. Акцент первого модуля был сделан на развитие навыков прогнозирования образа будущего, проблематизации, генерации и верификации первичных проектных идей, направленных на достижение целей национальных и региональных проектов, с учетом рекомендаций и запросов органов государственной власти и местного самоуправления Саратовской области.

В завершение первой недели нового сезона проекта «Школа молодых управленцев» команды слушателей под руководством доцентов кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Оксаны Кирилюк, Екатерины Мамлиной, Максима Мокеева, Камиля Рамазанова и доцента кафедры экономики и таможенного дела Института Елены Константиновой представили несколько проектных инициатив, связанных с развитием здравоохранения, демографии и семейной политики, формированием инноваций в городской культурной среде, организацией обращения с отходами, цифровой трансформацией муниципального управления и управления городской средой.

В межмодульный период командам предстоит провести аналитическую работу для обоснования и корректировки проектных идей с привлечением статистики, экспертных мнений и оценок. Слушатели встретятся с представителями государственных и муниципальных органов, курирующих команды в соответствии с их предметной областью.

— Этот образовательный проект уникален по нескольким причинам, среди которых возраст и очень разнообразный по ведомственной и отраслевой принадлежности состав участников. Это позволяет рассматривать идеи под совершенно разными углами, создавать по-настоящему интересные нестандартные проектные разработки. Гибкость мышления и высокий уровень мотивации участников к получению новых компетенций и профессиональному развитию делают атмосферу обучения позитивной, творческой и увлекательной.

Важно отметить и высокий уровень вовлеченности органов власти в реализации образовательной программы через формирование предложений по сферам проектирования и планируемое экспертно-консультационное сопровождение проектной работы команд, — подчеркнул Камиль Рамазанов.

Напомним, что второй модуль программы состоится на следующей неделе.







