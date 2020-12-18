16 декабря, в Центре предпринимателя «Мой бизнес» прошло заключительное занятие в рамках образовательной программы «Хочу в бизнес!». На pitch-сессии с наставниками и экспертами участники защитили свои проекты, над которыми они кропотливо работали на протяжении четырех недель.
Главной идеей Акселератора стала задача дать участникам возможность посмотреть на бизнес по-новому, научиться генерировать разные идеи и варианты их реализации, тестировать и проверять их жизнеспособность.
Как и в любом другом деле, до финиша дошли далеко не все, и из более 150 человек, подавших заявку на участие, активно работали в акселераторе около 60, а на итоговой встрече презентовали свои проекты всего 12 участников. Зато каждый из них полностью выложился во время программы и постарался создать максимально интересный и конкурентоспособный продукт.
На суд экспертного жюри были представлены перспективные и разнообразные проекты:
— Александр Никонов — открытие школы харизмы;
— Екатерина Баранова и Татьяна Хохлова — социальный проект, создание городского экоцентра для просвещения жителей и экологизации бизнеса;
— Анастасия Пушкина — интернет-магазин полезных продуктов без сахара;
— Софья Зубайраева — производство продукции из козьего молока;
— Дарья Бодрова и Антонина Богданова — кафе здорового питания;
— Татьяна Полеивец и Анатолий Мызников — подписка на кофе;
— Татьяна Таран — пошив льняного белья;
— Наталья Соколова — правовое бюро;
— Алексей Кожемякин — торговля и доставка замороженных полуфабрикатов;
— Оксана Чаплыгина — полиграфические услуги,
— Андрей Маматов — платформа создания целевых страниц;
— Арсен Герейханов — маркетинговое агентство.
В ходе итоговой презентации участники рассказали о своих проектах и основных партнерах, проанализировали каналы сбыта, целевую аудиторию, рассчитали структуру доходов и расходов, рассказали, что уже сделано и поделились своими планами на будущее.
Наставники и эксперты оценивали представленные проекты по следующим критериям: актуальность идеи, качество проработки проекта, реалистичность проекта, понимание рынка и целевой аудитории; эффективность бизнес-модели.
По итогам голосования, большее количество баллов получил проект Натальи Соколовой по созданию правового бюро. Второе место заняла Софья Зубайраева и ее бизнес в сфере производства молочной продукции, а бронза досталась Алексею Кожемякину и его идее по продаже и доставке полуфабрикатов.
— Я пришла в Акселератор с мыслью, что можно сделать в бизнесе еще, в каком направлении двигаться. Понятно, что пандемия оказала негативное влияние на отрасль туризма. Я хотела вдохновиться новыми идеями, и это получилось! Я решила запустить проект по открытию правового бюро по защите от субсидиарной ответственности и взысканию дебиторской задолженности. Это семейный проект, я использовала положительные кейсы своего мужа.
Программа Акселератора была максимально насыщенной и полезной, я много почерпнула информации из вебинаров Инны Карпухиной и Алексея Маликова. Мне откликнулась идея Маликова попробовать минимальный набор для запуска продукта, протестировать потенциальный бизнес с минимальными затратами. Мы как раз решили запустить сайт и контекстную рекламу.
У нас подобралась отличная команда, а от своего наставника Анастасии Прискаловой я получила много практических советов и рекомендаций. Сейчас мы находимся в процессе создания сайта, а сам проект надеемся запустить к Новому году, — рассказала Наталья Соколова, директор туристического агентства.
Акселерационная программа проходила с 23 ноября по 16 декабря. В программу входило пять образовательных модулей и домашние задания с обратной связью от наставников.
Реализация проекта в Саратовской области стала возможна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.