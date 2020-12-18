16 декабря, в Центре предпринимателя «Мой бизнес» прошло заключительное занятие в рамках образовательной программы «Хочу в бизнес!». На pitch-сессии с наставниками и экспертами участники защитили свои проекты, над которыми они кропотливо работали на протяжении четырех недель.

Главной идеей Акселератора стала задача дать участникам возможность посмотреть на бизнес по-новому, научиться генерировать разные идеи и варианты их реализации, тестировать и проверять их жизнеспособность.

Как и в любом другом деле, до финиша дошли далеко не все, и из более 150 человек, подавших заявку на участие, активно работали в акселераторе около 60, а на итоговой встрече презентовали свои проекты всего 12 участников. Зато каждый из них полностью выложился во время программы и постарался создать максимально интересный и конкурентоспособный продукт.

На суд экспертного жюри были представлены перспективные и разнообразные проекты:

— Александр Никонов — открытие школы харизмы;

— Екатерина Баранова и Татьяна Хохлова — социальный проект, создание городского экоцентра для просвещения жителей и экологизации бизнеса;

— Анастасия Пушкина — интернет-магазин полезных продуктов без сахара;

— Софья Зубайраева — производство продукции из козьего молока;

— Дарья Бодрова и Антонина Богданова — кафе здорового питания;

— Татьяна Полеивец и Анатолий Мызников — подписка на кофе;

— Татьяна Таран — пошив льняного белья;

— Наталья Соколова — правовое бюро;

— Алексей Кожемякин — торговля и доставка замороженных полуфабрикатов;

— Оксана Чаплыгина — полиграфические услуги,

— Андрей Маматов — платформа создания целевых страниц;

— Арсен Герейханов — маркетинговое агентство.

В ходе итоговой презентации участники рассказали о своих проектах и основных партнерах, проанализировали каналы сбыта, целевую аудиторию, рассчитали структуру доходов и расходов, рассказали, что уже сделано и поделились своими планами на будущее.

Наставники и эксперты оценивали представленные проекты по следующим критериям: актуальность идеи, качество проработки проекта, реалистичность проекта, понимание рынка и целевой аудитории; эффективность бизнес-модели.

По итогам голосования, большее количество баллов получил проект Натальи Соколовой по созданию правового бюро. Второе место заняла Софья Зубайраева и ее бизнес в сфере производства молочной продукции, а бронза досталась Алексею Кожемякину и его идее по продаже и доставке полуфабрикатов.

— Я пришла в Акселератор с мыслью, что можно сделать в бизнесе еще, в каком направлении двигаться. Понятно, что пандемия оказала негативное влияние на отрасль туризма. Я хотела вдохновиться новыми идеями, и это получилось! Я решила запустить проект по открытию правового бюро по защите от субсидиарной ответственности и взысканию дебиторской задолженности. Это семейный проект, я использовала положительные кейсы своего мужа.

Программа Акселератора была максимально насыщенной и полезной, я много почерпнула информации из вебинаров Инны Карпухиной и Алексея Маликова. Мне откликнулась идея Маликова попробовать минимальный набор для запуска продукта, протестировать потенциальный бизнес с минимальными затратами. Мы как раз решили запустить сайт и контекстную рекламу.

У нас подобралась отличная команда, а от своего наставника Анастасии Прискаловой я получила много практических советов и рекомендаций. Сейчас мы находимся в процессе создания сайта, а сам проект надеемся запустить к Новому году, — рассказала Наталья Соколова, директор туристического агентства.

Акселерационная программа проходила с 23 ноября по 16 декабря. В программу входило пять образовательных модулей и домашние задания с обратной связью от наставников.

Реализация проекта в Саратовской области стала возможна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.