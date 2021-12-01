В Саратовской области завершился ремонт четырех пассажирских платформ,
расположенных на станции Салтыковка, а также на остановочных пунктах Расловка-2,
Каменка и 263 км.
На платформе о.п. 263 км произведен ремонт и выравнивание фундаментных
блоков, на трёх остальных – уложено новое асфальтовое покрытие. Для удобства
передвижения маломобильных граждан на всех платформах уложены шуц-линии
(полосы безопасности).
На отремонтированных платформах производится посадка и высадка пассажиров
пригородных поездов.