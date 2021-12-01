В Саратовской области завершился ремонт четырех пассажирских платформ,

расположенных на станции Салтыковка, а также на остановочных пунктах Расловка-2,

Каменка и 263 км.

На платформе о.п. 263 км произведен ремонт и выравнивание фундаментных

блоков, на трёх остальных – уложено новое асфальтовое покрытие. Для удобства

передвижения маломобильных граждан на всех платформах уложены шуц-линии

(полосы безопасности).

На отремонтированных платформах производится посадка и высадка пассажиров

пригородных поездов.