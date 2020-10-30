Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на 170 километре перегона Казаковка – Сенная Саратовского региона Приволжской железной дороги.

В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, элементы резинокордового покрытия, произвели частичную замену изношенных элементов автоматических устройств заграждения переезда. На подъемные части устройств была нанесена световозвращающая краска.

Железнодорожный переезд на 170 километре перегона Казаковка – Сенная расположен вблизи поселка Сенной Саратовской области, в месте пересечения автодороги Саратов –Сенная, федеральной трассы Р-228 Волгоград – Саратов – Сызрань и трех железнодорожных путей. Ежесуточно через объект проезжают более 120 поездов и около 15 тысяч автомобилей.