В Евпатории в Крыму состоялся второй тур группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2021.

Саратовскую область на соревнованиях представляла футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Сборная ПИУ РАНХиГС сразилась с командами Абхазского государственного университета, Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

В игре с соперниками из Абхазского государственного университета ребята из Саратова одержали победу со счётом 3:1, а также в матче против футболистов из Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова выиграли со счётом 3:0. Игра с противниками из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма закончилась для команды ПИУ РАНХиГС со счётом 0:3.

— Второй турнир показал отличные результаты! Заметен рост не только в профессиональном уровне, но и в умении владения мячом. Шесть уверенно забитых голов принесли команде большую радость и мотивацию для будущих побед, однако и не обошлось без случаев травм. Мы будем становиться сильнее и увереннее с каждой игрой, чтобы успешно завершить своё участие в новом сезоне, – прокомментировал участие сборной во втором туре соревнований тренер команды ПИУ РАНХиГС Александр Тарасов.

Отметим, что по итогам двух прошедших межрегиональных турниров сборная по футболу Поволжского института управления РАНХиГС занимает четвертое место в рейтинге 16 вузов России в группе «Б» Высшего дивизиона НСФЛ.