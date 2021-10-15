Преступление произошло накануне в Ивантеевском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, подозреваемый в поджоге уже задержан и дает признательные показания.

Пострадавшим оказался житель села Канаевка, который написал заявление в полицию о поджоге своего имущества. Так, у фермерского дома были сожжены ночью 500 тюков сена и 200 тюков соломы на общую сумму 600 тысяч рублей.

Злоумышленник попал на камеры наружнего видеонаблюдения, что облегчило его поимку.

Поджог осуществил 53-летний сосед потерпевшего, который в состоянии алкогольного опьянения решил «проучить» соседа за хороший урожай.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование уголовного дела продолжается.