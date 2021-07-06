Прокуратура Заводского района Саратова возбудила в отношении руководителя ОАО «Завод силикатного кирпича» дело об административном правонарушении в связи с неуплатой зарплат на сумму 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно, завод не выплатил зарплаты 123 работникам за апрель и часть мая текущего года. В целях защиты трудовых прав граждан прокурор внес представление руководителю организации, а также возбудил в отношении него и юридического лица дела об административных правонарушениях.

После этого задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена. Ответственное должностное лицо и организация привлечены к административной ответственности.