Прокуратура в Балакове провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод». Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

У предприятия за октябрь и ноябрь перед 151 работником образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 2,6 млн рублей.

По постановлениям прокуратуры города юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности.

Также прокуратура внесла представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам задолженность по зарплате в организации погашена в полном объеме, работникам выплачена компенсация за ее несвоевременную выплату.