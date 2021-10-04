Вода, текущая из кранов жителей Саратова отравлена — об этом вчера, 3 октября, написал пост в социальной сети ВКонтакте заводчик рыб Олег Блинов.

— Первая реакция на подмену воды с крана (даже отстоенную на протяжении суток) — заваливание рыбы на бок в первые 5-15 минут, после этого жадное заглатывание воздуха с поверхности даже при избыточной аэрации. После подмен, как правило, сохраняется молочный цвет воды, который не проходит даже на следующий день, — сообщает он в своей записи.

По его словам, проблема распространяется на весь город, так как рыба массово погибает у заводчиков как поселка Юбилейный, так и Заводского района Саратова.

Это не единственное сообщение воде ненадлежащего качества. Фотографию со ржавой водой, льющейся из кранов на улице Химическая опубликовал анонимный пользователь ВКонтакте.

— Хорошая вода, ещё и цену поднять хотели животные!, — отзывается об ООО «КВС» недовольный комментатор под фотографией.

И правда, накануне КВС заявили, о намерении вдвое поднять цену на воду.