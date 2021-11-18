В Саратове жители Заводского района пожаловались на отсутствие в домах отопления и горячей воды. Информация об этом появилась сегодня, 18 ноября, в группах социальных сетей.

-И снова «хвалебная» ода компании «Т- Плюс». Теперь жители Заводского района сидят без горячей воды и отопления! Господа, на улице МИНУС! Позади были длинные весна, лето и осень на ваши ремонтные работы. Но нет, ПАО «Т-Плюс», как стрекоза из басни, всё пропела, — эмоционально пишет местная жительница.

Она отмечает, что отключения начали происходить всё чаще. Комментаторы подтверждают, что отопления толком нет уже несколько дней.