Сегодня, 13 декабря, ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничения ориентировочно до 15:00 попала улица Пономарева, 1-й, 2-й, 3-й Кавказские тупики, Кавказский проезд.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here