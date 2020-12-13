Домой Рубрики Новости Саратова Заводской район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 13.12.2020 161 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 декабря, ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничения ориентировочно до 15:00 попала улица Пономарева, 1-й, 2-й, 3-й Кавказские тупики, Кавказский проезд. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель Lada Priora влетел в бетонное ограждение в Саратове Жительница Энгельса пожаловалась на свору бродячих собак Следователи организовали проверку после гибели мужчины на пожаре в селе под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель Lada Priora влетел в бетонное ограждение в Саратове Новости Саратова - 13.12.2020 0 Сегодня, 13 декабря, в Саратове на перекрестке улиц Сызранской и Брестской в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе. 53-летний водитель Lada Priora влетел... Жительница Энгельса пожаловалась на свору бродячих собак 13.12.2020 Следователи организовали проверку после гибели мужчины на пожаре в селе под... 13.12.2020 Жалобы жителей Саратовской области на холод в стационарах проверяют круглосуточно 13.12.2020 Двое мужчин и трех женщин в Саратовской области не стало из-за... 13.12.2020