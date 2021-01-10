Домой Рубрики Новости Саратова Заводской район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 10.01.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 10 января, жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону отключения ориентировочно до 20:00 попал проезд Энтузиастов 31, 31Б, 33, 33А, Б, В, Г, Кавказский проезд, 19, 22 и 24. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дом Карпова на Большой Казачьей в Саратове признан объектом культурного наследия Синоптики обещают сильный снег в Саратовской области Пассажир такси пострадал в аварии под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дом Карпова на Большой Казачьей в Саратове признан объектом культурного наследия Новости Саратова - 10.01.2021 0 Дом архитектора Дмитрия Карпова на Большой Казачьей улице 43 в Саратове признали объектом культурного наследия. С середины 19 века и до 1918 года здесь жили... Синоптики обещают сильный снег в Саратовской области 10.01.2021 Пассажир такси пострадал в аварии под Саратовом 10.01.2021 Саратовский финалист «Голоса» пропал во время концерта 10.01.2021 Спасатели пять часов искали вернувшегося домой рыбака под Саратовом 10.01.2021