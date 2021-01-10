Сегодня, 10 января, жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения ориентировочно до 20:00 попал проезд Энтузиастов 31, 31Б, 33, 33А, Б, В, Г, Кавказский проезд, 19, 22 и 24.