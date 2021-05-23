Сегодня, 23 мая, жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Огородной улицы, 136 — 170/2. Они продлятся ориентировочно до 20:00.

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