Домой Рубрики Новости Саратова Заводской район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 23.05.2021 100 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 мая, жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись Огородной улицы, 136 — 170/2. Они продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы снова могут позвонить в ЕДДС ЕДДС в Саратове осталась без света из-за пожара В Саратовской области 200 тыс жителей выбрали скверы для благоустройства ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы снова могут позвонить в ЕДДС Новости Саратова - 23.05.2021 0 Сегодня, 23 мая, из-за пожара на Московской улице 37 в Саратове местная ЕДДС осталась без электричества. Об этом сообщали в региональном ГУ МЧС. Поэтому телефон... Заводской район Саратова остался без воды 23.05.2021 ЕДДС в Саратове осталась без света из-за пожара 23.05.2021 В Саратовской области 200 тыс жителей выбрали скверы для благоустройства 23.05.2021 Володин предложил определить приоритеты строительства дорог в Саратовской области 23.05.2021