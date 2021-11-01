Сегодня, 1 ноября, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись улиц: Пензенская, 23, 25, 27, 29, 31; Томская, 14, 16, 18; Кавказская, 4, 6.

Ориентировочно они продлятся до полуночи.