Домой Горячая линия ЖКХ Заводской район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 01.11.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 1 ноября, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись улиц: Пензенская, 23, 25, 27, 29, 31; Томская, 14, 16, 18; Кавказская, 4, 6. Ориентировочно они продлятся до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Преподаватели ПИУ РАНХиГС — члены нового Общественного совета при министерстве по... Новости Саратова - 01.11.2021 0 В обновленный состав Общественного совета вошли представители Общественной палаты Саратовской области, общественных организаций области, высших образовательных организаций — Поволжского института управления имени П.А. Столыпина... Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени 01.11.2021 Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики 01.11.2021 От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека 01.11.2021 В поселке под Саратовом обнаружили тело 62-летней женщины 01.11.2021