Сегодня, 9 ноября, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате улиц: Огородная — 3-й Нагорный проезд — Прессовая — 3-й Нагорный проезд.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.