Домой Горячая линия ЖКХ Заводской район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 09.11.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 ноября, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о квадрате улиц: Огородная — 3-й Нагорный проезд — Прессовая — 3-й Нагорный проезд. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовская область закупит 83 тысячи тест-полосок для определения коронавируса Число болеющих коронавирусом дома выросло в Саратовской области в два раза Роспотребнадзор: На следующей неделе вновь ожидаем рост заболеваемости ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовская область закупит 83 тысячи тест-полосок для определения коронавируса Новости Саратова - 09.11.2021 0 Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу с участием губернатора области. Стало известно, что медицинские организации региона приобрели 43 тысячи... Число болеющих коронавирусом дома выросло в Саратовской области в два раза 09.11.2021 Роспотребнадзор: На следующей неделе вновь ожидаем рост заболеваемости 09.11.2021 Жители Саратовской области делятся в соцсетях QR-кодами 09.11.2021 Кожанова: Рост заболеваемости в Саратовской области сохраняется два месяца 09.11.2021