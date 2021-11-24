Сегодня ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о домах, расположенных в границах улиц: Заречная — Хомяковой — Школьный проезд — Азина.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.