Домой Рубрики Новости Саратова Заводской район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 24.11.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ряд улиц в Заводском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о домах, расположенных в границах улиц: Заречная — Хомяковой — Школьный проезд — Азина. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Более двух тысяч саратовцев на сутки остались без тепла и света Панков: Принятый Госдумой федеральный бюджет поможет решить проблемы жителей Саратовской области Володин: Вопрос с QR-кодами для депутатов планируем реализовать в декабре ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Евгений Ковалев: Бюджет ТФОМС нацелен на повышение качества и доступности медицинской... Новости Саратова - 24.11.2021 0 Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») прокомментировал принятие законопроекта о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год... Более двух тысяч саратовцев на сутки остались без тепла и света 24.11.2021 Панков: Принятый Госдумой федеральный бюджет поможет решить проблемы жителей Саратовской области 24.11.2021 Володин: Вопрос с QR-кодами для депутатов планируем реализовать в декабре 24.11.2021 В Саратове хотят поставить памятник убитому Рашкиным лосю 24.11.2021