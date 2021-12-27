Домой Горячая линия ЖКХ Заводской район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 27.12.2021 90 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня Заводской район Саратова остался без воды. Речь идет о квадрате улиц: 1-я Пионерская — Ново-Астраханское шоссе — 2-я Нагорная — 4-я Нагорная. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец остался без Citroën из-за штрафов ГИБДД В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых газопроводов Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец остался без Citroën из-за штрафов ГИБДД Новости Саратова - 27.12.2021 0 В отделении по взысканию административных штрафов Саратова находится сводное исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по штрафам ГИБДД. 19-летний житель Саратова имеет 294... В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых... 27.12.2021 Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова 27.12.2021 В новой детской поликлинике в Солнечном откроют травмпункт и аптеку 27.12.2021 Россияне поделились своими планами на Новый год 27.12.2021