Сегодня Заводской район Саратова остался без воды.

Речь идет о квадрате улиц: 1-я Пионерская — Ново-Астраханское шоссе — 2-я Нагорная — 4-я Нагорная.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.

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