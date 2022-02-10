Сегодня Заводской район Саратова остался без воды.

Для работ на водопроводных коммуникациях по ул.Томская,9, ориентировочно до 20:00 ограничено ХВС абонентов: 3-й Кавказский тупик,1а; 2-й Кавказский тупик,3,4; Томская,7,9.

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