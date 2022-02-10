Домой Горячая линия ЖКХ Заводской район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Заводской район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 10.02.2022 101 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня Заводской район Саратова остался без воды. Для работ на водопроводных коммуникациях по ул.Томская,9, ориентировочно до 20:00 ограничено ХВС абонентов: 3-й Кавказский тупик,1а; 2-й Кавказский тупик,3,4; Томская,7,9. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пик заболевания омикроном в Саратовской области пойдет на спад к концу февраля Саратовец решил подзаработать на бирже и отдал мошенникам 507 тысяч рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новости Саратова - 10.02.2022 0 Парк покорителей космоса вошел в окружной проект «Волжское путешествие» «В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и... Пик заболевания омикроном в Саратовской области пойдет на спад к концу... 10.02.2022 Саратовец решил подзаработать на бирже и отдал мошенникам 507 тысяч рублей 10.02.2022 С восьми улиц Саратова будут эвакуировать припаркованные автомобили 10.02.2022 На пенсионерку в Саратове завели дело за потерянный в магазине кошелек 10.02.2022