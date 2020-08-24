Сегодня, 24 августа, в Заводском районе до 20:00 отключили воду, сообщают ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».

Без воды до вечера достались жители следующих домов: ООО «Стройкомплект» 1-й жил. участок, 2-й жил. участок, 4-й жилой участок, «Целинстрой», район ДК «Строитель»; ТСЖ «Энтузиаст-2002»; ТСЖ «имени Марины Расковой»; ТСЖ «Южный-2001»; ТСЖ «Жилищник-2002» 1-й жил. участок; площадь Орджоникидзе, 1, 10А, 11Б, 12Б; Кавказская, 2, 2А, 13, 17; проспект Энтузиастов, 3Б, 4, 13, 14, 18, 20, 22/25, 25/24, 28, 31, 31А, 34/40, 35, 37, 43, 44А, 44Б, 48, 49, 50Б, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 64А; Барнаульская, 1, 2А, 6, 7, 8А, 16/1, 20, 32, 34; Крымский проезд, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10; Киевская, 1, 4, 14; Томская, 12, 15, 18; Пензенский переулок, 1А, 2; Пономарева, 1, 5, 13, 14, 16; Пензенская, 1, 3, 11, 23, 29А, 39, 41; Кавказский проезд, 2, 4, 6, 6А, 6Б, 9А; 1-й Кавказский тупик, 2А, 3А, 7А; 2-й Кавказский тупик, 9А; 3-й Кавказский тупик, 1, 5; Кавказская, 4А, 4Б, 4В, 26, 28, 30; Орджоникидзе, 1, 8А, 9, 11, 12А; Новая 9-я линия, 2, 14, 28; Крымская, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16/24, 19, 21, 34; поселок Шарковка; Верхоянская,5; Азина, 19, 19А; Ново-Астраханское шоссе, 56, 117; Марины Расковой, 4, 8, 12; Крымский тупик, 1, 6, 8; Ленинградская, 9; Васильковская, 17; Барнаульский тупик 10; Вологодская, 10/1; Авиастроителей, 3.

Напомним, завтра обещают также на весь день отключить воду жителям домов в Заводском районе в связи с заменой трех запорных арматур.