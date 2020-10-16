Сегодня, 16 октября, без воды остался Заводской район Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону ограничения попал Крымский проезд, 4, Крымская улица, 3, проспект Энтузиастов, 60, 62, 64.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.