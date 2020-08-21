Во вторник, 25 августа, в Заводском районе Саратова весь день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Воду отключат в 6:00 утра 25 августа для работ по замене трех запорных арматур. Без водоснабжения останутся жители домов по адресам: Азина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 20а, 21; Васильковская, 1А, 3, 5, 7, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19А; Верхоянская, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 17; Вологодская, 2А, 3, 4, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13; Ленинградская, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 18; Николая Чихарева, 10В, 10Д; Солнечная, 1, 2, 3, 4, 6 и проспект Энтузиастов, 61А, 61Б, 61В, 64В, 64Г, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 88А.

Подача воды будет возобновлена в 23:00.