В Заводском районе до конца года должны быть построены два новых детских сада.

Сегодня Валерий Радаев проверил, как идет их строительство. Оба объекта возводятся по нацпроекту «Демография», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На ул. Огородной строится детский сад на 160 мест. Он находится в новом микрорайоне, где получат квартиры переселенцы из аварийного жилья. Сейчас работы идут на уровне 2-го этажа, параллельно идет обустройство инженерных систем. Глава региона поставил задачу как можно быстрее начать благоустройство территории.

Продолжается строительство детсада на 100 мест в мкр. Улеши. В настоящее время возведена коробка здания, началась установка окон, идёт отделка, на следующей неделе начнется благоустройство территории. В ближайшее время планируется усилить работы на объекте, увеличив число строителей до 70 человек.

Губернатор потребовал ускорить строительство и поручил администрации Саратова и министерству образования взять оба объекта на особый контроль, чтобы сдать их в срок.