Несколько районов Саратовской области завтра, 26 февраля, на весь день останутся без телевидения, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Отключение связано с работами по установке и настройке оборудования на телебашне в Балаково. Оно затронет жителей Балакова и Балаковского района, Духовницкого, Вольского Марксовского, Ершовского, Краснопартизанского, Хвалынского и Пугачевского районов. Это 117 населенных пунктов, в них проживают около 246 тысяч человек. Вещание планируется возобновить в 16:00.