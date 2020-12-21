Домой Рубрики Новости Саратова Завтра Андрей Чепурной проведет “прямую линию” с саратовцами РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра Андрей Чепурной проведет “прямую линию” с саратовцами По Новости Саратова - 21.12.2020 41 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 22 декабря, пройдет “прямая линия” с начальником саратовской полиции Андреем Чепурным. Об этом сообщили в городском УМВД. Задать свой вопрос можно будет с 15:00 до 16:30 по телефону: 8 (8452) 74-70-47. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сергея Гладкова рекомендовали на должность руководителя исполкома «Единой России» Володин и Радаев вошли в Госсовет Российской Федерации Кировское райотделение «Единой России» в Саратове возглавил ректор меда ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сергея Гладкова рекомендовали на должность руководителя исполкома «Единой России» Новости Саратова - 21.12.2020 0 Депутата Саратовской областной думы Сергея Гладкова члены президиума политсовета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» порекомендовали к назначению на должность главы регионального исполнительного комитета.... Володин и Радаев вошли в Госсовет Российской Федерации 21.12.2020 Кировское райотделение «Единой России» в Саратове возглавил ректор меда 21.12.2020 Завтра Андрей Чепурной проведет “прямую линию” с саратовцами 21.12.2020 Доктор сельскохозяйственных наук станет депутатом облдумы 21.12.2020