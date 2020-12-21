Завтра, 22 декабря, пройдет “прямая линия” с начальником саратовской полиции Андреем Чепурным. Об этом сообщили в городском УМВД.

Задать свой вопрос можно будет с 15:00 до 16:30 по телефону: 8 (8452) 74-70-47.