В связи с проведением парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, завтра, 24 июня, ограничат движение транспорта в центре Саратова с 6:00 до 13:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Шествие будет проходить на Театральной площади, поэтому будет ограничена остановка, стоянка и движение транспорта на Московской от Горького до Радищева, Радищева от Кутякова до Театральной, на Театральной площади от Радищева до Горького, Горького от Театральной площади до Московской. Также временно ограничат остановку и стоянку автомобилей на Киселева от Горького до Вольской.

Исключение сделают для автомобилей силовых ведомств, коммунальных служб и транспорта, участвующего в параде.