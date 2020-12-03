В Саратове завтра, 4 декабря, будут ремонтировать светофоры. Об этом сообщили в мэрии.

В связи с этим объекты на перекрестке улиц Большой Горной и Радищева, Большой Горной и Некрасова, Соколовой и Рогожина с 9:00 до 19:00 работать не будут.