Домой Рубрики Новости Саратова Завтра на четырех улицах Саратова отключат светофоры РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра на четырех улицах Саратова отключат светофоры По Новости Саратова - 03.12.2020 143 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове завтра, 4 декабря, будут ремонтировать светофоры. Об этом сообщили в мэрии. В связи с этим объекты на перекрестке улиц Большой Горной и Радищева, Большой Горной и Некрасова, Соколовой и Рогожина с 9:00 до 19:00 работать не будут. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В СГЮА обсудили вопросы подготовки юристов «нового формата» Трое человек скончались в аварии под Саратовом Нацпроекты в Саратовской области освоены на 76,5% ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В СГЮА обсудили вопросы подготовки юристов «нового формата» Новости Саратова - 03.12.2020 0 Саратовская государственная юридическая академия совместно с Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов России провели в очно-дистанционном формате круглый стол «Актуальные вопросы подготовки современных юристов», приуроченный... Трое человек скончались в аварии под Саратовом 03.12.2020 Нацпроекты в Саратовской области освоены на 76,5% 03.12.2020 Саратовцы стали реже получать травмы на производствах 03.12.2020 Завтра на четырех улицах Саратова отключат светофоры 03.12.2020