В четверг, 5 марта, с 11:00 до 12:00 на железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «День пассажира». Мероприятие проводится с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения.

В ходе «Дня пассажира» представители Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Приволжского филиала АО «ФПК» и пригородной компании АО «Саратовская ППК» будут отвечать на вопросы, связанные с организацией перевозок в пригородном и дальнем сообщении.

Для всех желающих будет организован мастер-класс по использованию мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». С их помощью можно оплатить билет по безналичному расчёту, а также узнать стоимость проезда, расписание и маршруты следования пассажирских поездов.