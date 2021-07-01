Спикер госдумы России Вячеслав Володин объявил об официальном открытии троллейбусного маршрута Саратов-Энгельс. Об этом рассказали сторонники председателя думы.

— Дорогие друзья, в 1966 году был запущен троллейбусный маршрут между Саратовом и Энгельсом. Это было очень важно, для того чтобы развивать города. Но в 2004 году, в 21 веке, троллейбусного сообщения не стало. Это принесло проблемы и точно не развитие.

Хочу вас поздравить. До конца недели маршрут, бывший девятый, начнет перевозить пассажиров из Саратова в Энгельс, из Энгельса в Саратов. Восстановление троллейбусного маршрута – такой небольшой шаг, но шаг, который исправил ошибку, допущенную 17 лет назад. Именно ваши обращения решили эту проблему.

До конца года на линии Саратова придут 70 новых троллейбусов, выпущенных в Энгельсе. Современные, они будут работать и на маршруте «Саратов-Энгельс». Мы на этом не должны останавливаться.

Нам важно, начав проектирование, затем приступить к строительству, для того чтобы появился южный обход вокруг Саратова и Энгельса, новый мостовой переход.

Нам надо достигать других уровней, высот в плане развития области, города, повышения благосостояния людей. Поэтому очень рад тому, что такое решение состоялось. Поздравляю вас с этим, — сказал спикер.