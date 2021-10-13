Завтра, 14 октября, из-за подключения нового водопровода в Саратвое ожидается массовое отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Отключение коснется адресов:

1-й и 4-й Пугачевские тупики;

1-й, 2-й и 3-й Станционные проезды;

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Степные проезды;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Интернациональные проезды;

2-й Пугачевский проезды;

2-я Садовая от дома №23 до улицы Астраханская, нечетные номера домов; от улицы Хользунова до улицы Астраханская, четные номера домов;

3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики;

4-й Новоузенский тупик;

5-й, 7-й и 8-й Дегтярные проезды;

6-й Шелковичный тупик;

Астраханская от улицы 9-я линия до улицы Рабочая;

Большая Садовая от улицы Грибова до улицы Дегтярная;

Грибова;

Дегтярная от Дегтярной площади до 2-го Станционного проезда;

Дегтярная площадь;

Железнодорожная, дома №№2-16, четные номера домов;

Новоузенская от улицы Хользунова до улицы Астраханская;

Пугачева от улицы 2-я Садовая до улицы Рабочая;

Рабочая, дом №103;

Станционная;

Хользунова от улицы Новоузенская до улицы Рабочая, нечетные номера домов;

Шелковичная от улицы Хользунова до улицы Астраханская;

поселок Первомайский.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

Также отключение воды будет с 5:00 до 4:30 15 октября по улице Астраханская с прекращением ХВС некоторым абонентам Октябрьского и Фрунзенского районов города.