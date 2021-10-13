Завтра, 14 октября, из-за подключения нового водопровода в Саратвое ожидается массовое отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».
Отключение коснется адресов:
1-й и 4-й Пугачевские тупики;
1-й, 2-й и 3-й Станционные проезды;
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Степные проезды;
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Интернациональные проезды;
2-й Пугачевский проезды;
2-я Садовая от дома №23 до улицы Астраханская, нечетные номера домов; от улицы Хользунова до улицы Астраханская, четные номера домов;
3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики;
4-й Новоузенский тупик;
5-й, 7-й и 8-й Дегтярные проезды;
6-й Шелковичный тупик;
Астраханская от улицы 9-я линия до улицы Рабочая;
Большая Садовая от улицы Грибова до улицы Дегтярная;
Грибова;
Дегтярная от Дегтярной площади до 2-го Станционного проезда;
Дегтярная площадь;
Железнодорожная, дома №№2-16, четные номера домов;
Новоузенская от улицы Хользунова до улицы Астраханская;
Пугачева от улицы 2-я Садовая до улицы Рабочая;
Рабочая, дом №103;
Станционная;
Хользунова от улицы Новоузенская до улицы Рабочая, нечетные номера домов;
Шелковичная от улицы Хользунова до улицы Астраханская;
поселок Первомайский.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.
Также отключение воды будет с 5:00 до 4:30 15 октября по улице Астраханская с прекращением ХВС некоторым абонентам Октябрьского и Фрунзенского районов города.