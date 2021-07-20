Завтра, 21 июля, в Саратовской области на радиотелевизионной станции в Саратове пройдут профилактические работы.

В связи с этим перестанут работать 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов.

График проведения работ на сети телерадиовещания Саратовской области размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».