Завтра, 19 января, в Саратове отменяются занятия для учащихся с первого по шестой класс. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения вводятся из-за морозов.

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