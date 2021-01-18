Домой Рубрики Новости Саратова Завтра снова отменяются занятия для младшеклассников Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра снова отменяются занятия для младшеклассников Саратова По Новости Саратова - 18.01.2021 138 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 19 января, в Саратове отменяются занятия для учащихся с первого по шестой класс. Об этом сообщили в мэрии. Ограничения вводятся из-за морозов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутат Андрей Воробьев проверил расчистку дорог Заводского района Саратова от снега Осужденный из колонии Энгельса получил приз за фигурку быка-солевоза В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум – 2021 «Россия и мир после пандемии» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутат Андрей Воробьев проверил расчистку дорог Заводского района Саратова от снега Новости Саратова - 18.01.2021 0 Депутат областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев проверил работы по очистке дорог и тротуаров... Осужденный из колонии Энгельса получил приз за фигурку быка-солевоза 18.01.2021 В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум – 2021 «Россия и мир после... 18.01.2021 Радаев выговорил чиновникам за затягивание с передачей дорог на областной уровень 18.01.2021 Более 82,5 тыс кубометров снега вывезено со станций ПривЖД в минувшие... 18.01.2021