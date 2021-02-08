Завтра, 9 февраля, в Саратове отменяются уроки для младшеклассников из-за мороза. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о детях, которые учатся в первую смену с первого по шестой класс.

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