Домой Рубрики Новости Саратова Завтра снова отменяются занятия для младшеклассников в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра снова отменяются занятия для младшеклассников в Саратове По Новости Саратова - 08.02.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 9 февраля, в Саратове отменяются уроки для младшеклассников из-за мороза. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о детях, которые учатся в первую смену с первого по шестой класс. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель из Саратова пожаловался на угон во избежание наказания за ДТП Подозреваемого в изнасиловании пугачевца взяли под стражу Занорин: Очень не хочется повторения событий 30-летней давности ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель из Саратова пожаловался на угон во избежание наказания за ДТП Новости Саратова - 08.02.2021 0 Суд признал 50-летнего саратовца виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. Вечером 14 июля он совершил ДТП... Подозреваемого в изнасиловании пугачевца взяли под стражу 08.02.2021 Занорин: Очень не хочется повторения событий 30-летней давности 08.02.2021 Ученикам школы №45 рассказали о борьбе с экстремизмом 08.02.2021 Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступила на вебинаре «Фреймворки и цифровые инструменты: взлетаем... 08.02.2021