Завтра, 18 февраля, в Саратове снова отменяются занятия из-за морозов для учеников со второго по одиннадцатый класс первой и второй смен местных школ. Об этом сообщили в мэрии.

Первоклассники не идут на уроки, потому что у них каникулы.