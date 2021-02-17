Домой Рубрики Новости Саратова Завтра снова отменяются занятия у саратовских школьников РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра снова отменяются занятия у саратовских школьников По Новости Саратова - 17.02.2021 169 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 18 февраля, в Саратове снова отменяются занятия из-за морозов для учеников со второго по одиннадцатый класс первой и второй смен местных школ. Об этом сообщили в мэрии. Первоклассники не идут на уроки, потому что у них каникулы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Балаковец из мести повредил чужую Audi на 62 тыс рублей Морозы до -35 ожидаются в Саратовской области Ковалев о нарушении представителями КПРФ депутатской этики: Бросают тень на всех ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Балаковец из мести повредил чужую Audi на 62 тыс рублей Новости Саратова - 17.02.2021 0 Балаковец сообщил в полицию, что неизвестные повредили его Audi. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. По результатам экспертизы, ущерб от причиненных повреждений составил свыше... Морозы до -35 ожидаются в Саратовской области 17.02.2021 Ковалев о нарушении представителями КПРФ депутатской этики: Бросают тень на всех 17.02.2021 Глава Питерского района ушел в отставку 17.02.2021 Названа сумма блога “Дневника депутата” Николая Бондаренко 17.02.2021