Затянувшаяся конструкция фонтана «Одуванчик» в Саратове в этом году так не подойдет к завершению. Это обсудили на градозащитном совете Саратовской облдумы.

Евгений Спирин — архитектор, уточнил, что объект не закончен, потому что еще нет элементов, которые завершают каркасные части. Изначально мы фиксировали внимание на том, что они должны быть приближены к источнику, поэтому была долгая подборка материала.

— Не знаю, насколько возможен запуск фонтана в этом году. Скорее всего, мы пока не сможем увидеть его с водой, — отметил директор компании «АрхХаус» Андрей Хлевин.

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации Наталья Даниленко отметила, что завтра в обед планируется пробный пуск фонтана.

— Мы посмотрим, как это будет работать, и если высоты будет не хватать, мы нарастим эту стойку, — уточнила она.