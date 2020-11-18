19 ноября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», приуроченного ко Всемирному Дню Качества.

Пресс-мероприятие проводится по инициативе ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

Среди вопросов, планируемых к обсуждению:

подтверждение соответствия качества продукции требованиям ГОСТ в рамках национальной системы сертификации;

качество пищевых продуктов и продовольственного сырья, проведение производственного контроля на предприятиях;

маркировка товаров;

права граждан РФ при получении некачественного товара или услуги, рекомендации и руководство к действию.

В дискуссии принимают участие спикеры:

Вадим Рудольф — начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»,

Виктория Лелюхина – заместитель начальника испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»,

Ирина Данилова — начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

Елена Никонова — начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

Александр Изтлеуов – начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов;

Олег Козлов – начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры;

Елена Суслова — начальник отдела стандартизации сертификации и оптимизации бизнеса ООО «Саратоворгсинтез».

Начало мероприятия в 10:00 по адресу Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Трансляция доступна по ссылке.