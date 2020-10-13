14 октября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Саратовской области.

В дискуссии принимают участие спикеры:

1. Иван Козаченко — исполняющий обязаности министра транспорта и дорожного хозяйства;

2. Николай Пантелиди — начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства;

3. Эльдар Узбяков — начальник ГКУ СО « Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

4. Представитель администрации муниципального образование «Город Саратов»;

5. Представитель администрации Энгельсского муниципального района.

Начало мероприятия в 13:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии). Трансляция пресс-конференции доступна по ссылке.