Завтра, 9 декабря 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «О ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и антикризисных мер поддержки бизнеса на территории Саратовской области».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Андрей Разборов — исполняющий обязанности министра экономического развития Саратовской области;

Александр Марченко — руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес»;

Сергей Гайдаш — исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

Наталья Щербакова — генеральный директор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»;

Александр Храпугин — директор АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»;

Сергей Леонов — директор АНО «Палата ремесел Саратовской области».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/RZPm0ej8wOk , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

В связи с действующим режимом ограничительных мер в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, пресс-мероприятие пройдет без личного участия представителей СМИ (исключение – телевизионные съемочные группы с обязательным соблюдением «масочного режима»).

Вопросы спикеру все заинтересованные СМИ могут задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».