Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратов придет метель РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратов придет метель По Новости Саратова - 14.01.2022 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратов завтра, 15 января, придет непогода. По региону ожидаются усиления северо-западного ветра – до 25 метров в секунду. Также синоптики предупредили о снеге, метели и снежных заносах. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове ищут медсестер, продавцов и слесарей Почти 40 тыс саратовцев побывали в аэропорту «Гагарин» в новогодние праздники Вторую застрявшую в снегу «скорую» саратовцы вытащили сами ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове ищут медсестер, продавцов и слесарей Новости Саратова - 14.01.2022 0 В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области рассказали, каких профессий не хватает региону. Так, за две недели января на сайтах появилось около 30 тысяч... Почти 40 тыс саратовцев побывали в аэропорту «Гагарин» в новогодние праздники 14.01.2022 Вторую застрявшую в снегу «скорую» саратовцы вытащили сами 14.01.2022 Абоненты регоператора могут воспользоваться «горячей линией» по начислениям 14.01.2022 Свыше трёх тысяч жителей области прошли профессиональное обучение в рамках Нацпроекта... 14.01.2022