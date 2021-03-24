Домой Рубрики Новости Саратова Завтра в Саратове не будут ходить трамваи №5 и 7 РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Завтра в Саратове не будут ходить трамваи №5 и 7 По Новости Саратова - 24.03.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 24 марта, в Саратове с 10:00 не будут ходить трамваи №5 и 7. Об этом сообщили в мэрии. Ограничения вводятся из-за ремонта контактной сети. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра в Саратовской области ожидается сильный ветер Директор колледжа об инициативе Вячеслава Володина: Рада, что наши работники и ученики смогут получить финансирование “Положенца” из Саратова судят по закону о “ворах в законе” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратовской области ожидается сильный ветер Новости Саратова - 24.03.2021 0 Завтра, 25 марта, местами в Саратовской области ожидается сильный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Местами его порывы достигнут 17 метров в... Директор колледжа об инициативе Вячеслава Володина: Рада, что наши работники и... 24.03.2021 “Положенца” из Саратова судят по закону о “ворах в законе” 24.03.2021 Ковалев о выделении денег на строительство поликлиники в Юбилейном: Об этом... 24.03.2021 Водитель Renault Sandero пострадал в столкновении с BMW X5 в Саратове 24.03.2021