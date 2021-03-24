Завтра, 24 марта, в Саратове с 10:00 не будут ходить трамваи №5 и 7. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения вводятся из-за ремонта контактной сети.

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