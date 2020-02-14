В Саратове в субботу, 15 февраля, пройдут ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Торговые площадки откроются на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе — на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.